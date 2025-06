Vila Franca de Xira conquistou quatro prémios de excelência autárquica

O município de Vila Franca de Xira foi distinguido com quatro prémios de excelência autárquica, numa cerimónia realizada segunda-feira, 17 de Junho, durante o III congresso da Cidade Social, em Vila Nova de Poiares.

As distinções foram atribuídas nas áreas da Acção Social, Turismo, Educação e Juventude, reconhecendo o trabalho de proximidade e inovação desenvolvido pela autarquia. A representar o concelho esteve o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que recebeu os prémios atribuídos a vários projectos. Na acção social venceu o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado, um modelo de intervenção que garante uma resposta mais próxima às necessidades sociais da população.

No turismo VFX recebeu o prémio pela promoção da iniciativa Encostas de Xira Sunset e na educação a criação da nova Unidade de Promoção do Sucesso escolar, estrutura que actua preventivamente no combate ao insucesso e abandono escolar, com recurso a estratégias educativas integradas. Por fim, VFX foi também premiada pela criação do Programa de Ocupação de Jovens, um projecto que estimula a participação cívica e o desenvolvimento pessoal de jovens através de actividades comunitárias.

Os prémios de excelência autárquica são uma iniciativa da Cidade Social — entidade especializada nas áreas do Desporto, Acção Social, Turismo e Cultura — e visam destacar projectos municipais que se distinguem pela qualidade, inovação e impacto positivo nas comunidades locais.