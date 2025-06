Gonçalo Simões é a aposta do PS de Azambuja para liderar a assembleia municipal

O Partido Socialista de Azambuja anunciou a candidatura de Gonçalo Cerqueira Simões, actual presidente da Juventude Socialista de Azambuja, à presidência da Assembleia Municipal de Azambuja nas eleições autárquicas de 2025.

Licenciado em Direito e com 24 anos, Gonçalo Simões representa para o PS “uma nova geração de autarcas comprometida com o futuro do concelho, próxima da população e preparada para liderar com responsabilidade, escuta activa e visão estratégica”.

A candidatura, esclarece o PS de Azambuja, surge na sequência da decisão da actual presidente da assembleia municipal, Vera Braz, que, por motivos pessoais relacionados com a sua mudança de residência para outro concelho, decidiu não renovar a sua candidatura.

Além de ser licenciado em Direito, Gonçalo Simões é licenciado em Solicitadoria e tem pós-graduação em Direito dos Registos e do Notariado. Presidente da Juventude Socialista de Azambuja desde 2023, é primeiro secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia de Azambuja desde 2025 e primeiro suplente da Assembleia de Freguesia de Azambuja desde 2021. É ainda presidente da direcção da AJOCA – Associação de Jovens do Concelho de Azambuja, vice-presidente da direcção da FNAEBS e escuteiro e dirigente no Agrupamento de Aveiras de Cima.