CDU apresenta Mário Reis como candidato à Câmara do Cartaxo

Mário Reis foi professor de ensino básico e está há vários anos ligado à política autárquica no concelho do Cartaxo.

A Coligação Democrática Unitária (CDU) vai candidatar Mário Júlio Roque dos Reis à presidência da Câmara Municipal do Cartaxo nas próximas eleições autárquicas, anunciou a CDU num comunicado. Professor aposentado do 1.º ciclo do ensino básico, Mário Reis é membro do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) e preside à mesa da Assembleia-Geral da Eco-Cartaxo, um “movimento alternativo e ecologista”. Entre 2005 e 2013 foi vereador na Câmara Municipal do Cartaxo, tendo posteriormente exercido funções como deputado na assembleia municipal entre 2013 e 2021.

Na nota enviada à comunicação social, a coligação PCP/PEV reafirmou o compromisso com a “defesa intransigente dos interesses das populações” e com a construção de “soluções concretas para os problemas do concelho” do Cartaxo, sublinhando os valores de “trabalho, honestidade e competência”.

A Câmara do Cartaxo é actualmente composta por quatro eleitos do PSD e três do PS. Além de Mário Reis, candidatam-se também à Câmara do Cartaxo Ricardo Magalhães, pelo PS, e o actual presidente da câmara, João Heitor, que se recandidata pelo PSD. O Chega apresentou Luísa Areosa como candidata.