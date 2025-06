Nelson Lúcio é o candidato da CDU à Assembleia de Freguesia da Barrosa

Natural da Barrosa e com forte ligação ao associativismo, o candidato é técnico auxiliar de farmácia e presidente do Sport Clube Barrosense.

A CDU anunciou quinta-feira, 19 de Junho, Nelson Lúcio como primeiro candidato à Assembleia de Freguesia da Barrosa nas próximas eleições autárquicas.

Natural da freguesia e com 38 anos, Nelson Lúcio é técnico auxiliar de farmácia e tem um percurso ligado ao movimento associativo e desportivo. Foi atleta federado em vários clubes do concelho, entre os quais o Sport Clube Barrosense - do qual é presidente desde 2018 -, o Grupo Desportivo de Benavente, o Sport Clube Desportos da Glória do Ribatejo e o Grupo Desportivo Forense.

Entre 2014 e 2016 foi director da Associação Livre dos Trabalhadores da Barrosa (ALTB) e em 2017 foi um dos festeiros das Festas da Barrosa.

A CDU descreve o candidato como uma figura reconhecida na freguesia pela sua dedicação às causas, destacando a sua ligação às colectividades e às gentes da Barrosa.