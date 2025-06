Nuno Mira apresentou propostas para a Chamusca perante uma sala lotada

Nuno Mira apresentou na noite de quarta-feira, dia 18 de Junho, a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal da Chamusca pelo Partido Socialista. A apresentação decorreu num jantar que reuniu cerca de 250 apoiantes e contou com a presença de várias figuras de destaque do PS, entre as quais Mariana Vieira da Silva, ex-ministra da Presidência do Governo de António Costa. “Queremos ‘Um Novo Ciclo’ que seja próximo da população, que seja empático com os problemas das pessoas, dinâmico na procura de soluções e competente na execução dos projectos”, começou por dizer o candidato.

Nuno Mira afirma que acredita “profundamente” no potencial do concelho e de cada uma das suas freguesias, na força das comunidades, das tradições e na capacidade de inovar sem perder a identidade. “Queremos um concelho mais coeso, mais inclusivo e com melhor qualidade de vida. Queremos um concelho de oportunidades, onde os jovens possam construir o seu futuro, onde os mais velhos se sintam valorizados e onde cada cidadão se orgulhe de viver”, disse, acrescentando que mais do que políticas isoladas, a Chamusca precisa de uma estratégia a médio e longo prazo para o concelho que permita aos jovens fixarem-se e que evite que outros tenham de partir por falta de habitação e emprego. “É fundamental elaborar projectos que aproveitem os fundos comunitários para construir habitação a custos controlados. Precisamos também de avançar com o loteamento habitacional da Parreira, uma iniciativa fortemente defendida pelo nosso presidente Bruno Oliveira”, sublinhou.

Outra das medidas do candidato é dinamizar e ampliar a Zona de Actividades Económicas, bem como criar um polo de start-ups que possa ser utilizado também por trabalhadores em teletrabalho, “que poderá muito bem ser no Edifício da Zona Agrária que pertence ao Estado Português”.

No convívio estiveram também presentes os presidentes das câmaras municipais de Almeirim, Pedro Ribeiro, de Alpiarça, Sónia Sanfona, de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, e de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.