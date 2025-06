Vai ser lançado concurso público para a nova ponte de Santana

O presidente da Câmara do Cartaxo afirmou em reunião do executivo ter sido informado pelo gabinete do ministro das Infraestruturas de que a IP mantém a perspectiva de que o concurso público para a construção da nova ponte em Santana seja lançado ainda no primeiro semestre de 2025, ou seja, até ao final do mês de Junho. João Heitor acrescentou ainda que todos os proprietários de terrenos necessários para a realização da obra foram contactados e têm sido colaborativos para que os processos de expropriação avancem.

O presidente da câmara espera que as obras se iniciem em 2026 e terminem entre 2027 e 2028. Este possível avanço numa obra há muito esperada acontece pouco mais de um ano depois do protesto em Porto de Muge, no acesso à ponte Rainha D. Amélia, no Cartaxo, para exigir a construção da nova ponte de Santana, com eliminação da passagem de nível e requalificação da ponte Rainha D. Amélia, travessia sobre o rio Tejo que liga os concelhos de Cartaxo e Salvaterra de Magos. No dia 27 de Maio de 2024, o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) manifestou-se para relembrar que há mais de 15 anos que se fala na necessidade de eliminar a passagem de nível da Linha do Norte, junto ao apeadeiro de Santana/Cartaxo.

“Muitos têm sido os projectos, os discursos e as promessas, mas na realidade nada foi feito até agora, a não ser a abertura de concursos que ficam desertos e que representam, na prática, adiamentos sobre adiamentos de uma obra que é indispensável para as populações do concelho do Cartaxo e dos concelhos vizinhos”, referiu na altura o MUSP.