Ânimos aqueceram na reunião de câmara do Cartaxo por causa de veículos pesados em Valada

O tráfego intenso de veículos pesados na rua 25 de Abril, em Valada, durante a campanha agrícola foi motivo de discussão na reunião de Câmara do Cartaxo, que se realizou a 5 de Junho. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), não gostou de uma questão colocada pelo vereador Fernando Amorim (PS) sobre se está prevista alguma solução para retirar tráfego de veículos pesados da rua 25 de Abril, em Valada, que se intensifica durante a campanha agrícola e incomoda os moradores. O presidente do executivo lembrou que o problema dura há vários anos e que se fosse fácil resolver já teria sido resolvido. Isto depois de ter lembrado que os vereadores Margarida Abade e Fernando Amorim já foram presidente e vice-presidente da Junta de Freguesia de Valada. “Todos entendemos que os camiões não devem lá passar. Mas a alternativa não é fácil de criar”, começou por dizer João Heitor.

A vereadora Margarida Abade (PS) usou da palavra para ressalvar que as questões colocadas estão em linha com a necessidade de arranjar uma solução provisória durante a campanha agrícola deste ano. “Não se está a exigir uma alternativa já, mas alguma sensibilização de forma a minorar o impacto da campanha agrícola nos habitantes daquela zona”, acrescentou. João Heitor agradeceu aos vereadores por trazerem à reunião temas que achem relevantes para a população, mas revelou-se algo agastado com a insistência num assunto que já tinha sido discutido há cerca de meio ano, tal como noticiou O MIRANTE, altura em que o presidente garantiu que iriam ser tomadas medidas no âmbito da empreitada de pavimentação das estradas do concelho, mas que a curto ou médio prazo a intenção do município seria arranjar também os caminhos de campo para desviar os camiões.

O presidente garantiu que o executivo tem trabalhado no sentido de conseguir um compromisso com as associações de agricultores e produtores para arranjar uma solução boa para todos. “As coisas não estão abandonadas, estão a ser cuidadas”, reiterou João Heitor, que voltou a garantir que a estrada vai receber lombas para regular a velocidade de circulação quando a empreitada de conservação de estradas do concelho do Cartaxo chegar à rua em questão.