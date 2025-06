Ricardo Gonçalves diz que Pedro Ribeiro tem dois amores

O discurso de Ricardo Gonçalves foi um dos mais aplaudidos durante a apresentação da candidatura de João Teixeira Leite como cabeça de lista à Câmara Municipal de Santarém, que decorreu na terça-feira, 24 de Junho. O ex-presidente da autarquia reservou a parte final da sua intervenção para falar de Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim que é candidato a Santarém nas próximas autárquicas. “Tenho que dizer uma coisa. Quem já governou contra Santarém nunca poderá estar à frente dos seus destinos. Quem já conseguiu que vereadores do PS votassem contra um crematório para que o primeiro a ser construído fosse num concelho vizinho, não ama verdadeiramente Santarém. Quem já conseguiu convencer ministros do seu partido (PS) que o comando distrital da GNR devia sair de Santarém para um concelho vizinho não ama verdadeiramente Santarém”, disse o agora presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Ricardo Gonçalves concluiu: “nós não podemos ter dois amores. Um durante o dia e ao final da tarde, e outro ao fim-de-semana. Não, não podemos ter dois amores. Santarém precisa de alguém que esteja sempre presente, que conheça as pessoas e os seus problemas. Santarém e os escalabitanos não vão trocar o certo pelo incerto. Santarém vai escolher o João Leite porque sabe que ele ama profundamente Santarém e está preparado para levar o concelho para o futuro que merece”, disse.