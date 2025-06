Vítor Mendes é o candidato da CDU à Câmara de Ferreira do Zêzere

CDU de Ferreira do Zêzere defende “uma gestão autárquica alternativa que valorize os trabalhadores, apoie as freguesias no espaço urbano e rural e promova o desenvolvimento económico, a par da fixação de jovens, com habitação a custos mais acessíveis”.

A CDU vai candidatar Vítor Manuel Rodrigues Mendes, de 77 anos, à Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, anunciou a Direcção da Organização Regional de Santarém (DORSA) do PCP. Residente na União de Freguesias de Areias e Pias, Vítor Mendes foi eleito pela CDU na Assembleia de Freguesia da Ameixoeira (actual freguesia de Santa Clara), no concelho de Lisboa, presidente da Assembleia da Associação de Moradores da Areia das Galinheiras, membro coordenador da comissão de Trabalhadores da FAPAE e juiz social do Tribunal de Menores de Lisboa.

O primeiro candidato da CDU à Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere é António Alves Matos, de 78 anos, natural da freguesia de Águas Belas. O cabeça de lista a este órgão foi membro da comissão de freguesia do PCP da Póvoa de Santo Adrião e fez parte durante vários anos da direção da Associação de Proprietários de Guerreiros, no concelho de Loures.

Em comunicado, a CDU indica que as candidaturas “personificam o projecto autárquico da CDU” através de uma “política alternativa que valorize e defenda o reforço dos serviços públicos, particularmente da Escola Pública, e do SNS, com a garantia de médicos de família para todos”. A CDU reclamou ainda como “urgente a reversão da atual concessão da distribuição da água à empresa Tejo Ambiente, retomando a câmara municipal o seu controlo, permitindo assim baixar os preços praticados”.