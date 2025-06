Autarcas da Póvoa e Forte da Casa lamentam perda de António Tolentino e Albano Tavares

A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa cumpriu um minuto de silêncio pelos falecimentos de António José Nogueira Tolentino e Albano Tavares.

Os votos de pesar foram apresentados pela bancada do Partido Socialista, na quarta-feira à noite, no inicio da reunião.

António José Nogueira Tolentino, antigo autarca eleito pelo Partido Social Democrata (PSD), desempenhou funções entre os anos de 1988 e 2005, tendo sido amplamente reconhecido pelo seu empenho em prol do desenvolvimento da comunidade do Forte da Casa. Para além da actividade autárquica, destacou-se igualmente pelo envolvimento no movimento associativo local, nomeadamente no União Desportivo e Cultural do Forte, na ASSAF e no GrutaForte Teatro.

Albano Tavares, antigo Presidente da Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa (ARIPFCA), mereceu reconhecimento pela dedicação e trabalho em prol da comunidade, especialmente com a população sénior da freguesia.