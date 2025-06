PSD Coruche recebe contributos para programa eleitoral

partilhe no Facebook

O PSD de Coruche recebeu em três semanas mais de meia centena de contributos para o programa eleitoral. De acordo com o presidente da concelhia, Francisco Gaspar, as principais preocupações da população são a necessidade de restrurirar o apoio ao comércio local e restauração, incentivar a fixação de empresas na zona industrial, promover o turismo sustentável e revitalizar o centro histórico da vila de Coruche, habitação e melhoria dos acessos a Lisboa. “Dentro destes temas, foram partilhadas acções concretas que estamos a analisar, para incorporar no programa eleitoral que será posteriormente apresentado à população”, refere o autarca.

O PSD está a receber contributos através de e-mail, criado para o efeito, até ao final do mês de Junho.