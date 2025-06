A Câmara de Vila Franca de Xira quer rescindir contrato com a empresa Praxi Segurança. O caso foi denunciado à ACT após queixas dos vigilantes sobre salários e alegadas ilegalidades.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Câmara de VFX prepara rescisão com empresa de vigilância após queixas dos trabalhadores

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira garantiu ontem na assembleia municipal que “está a trabalhar para rescindir contrato antes do previsto” com a empresa Praxi Segurança, que assegura a vigilância dos centros de saúde e espaços municipais do concelho de Vila Franca de Xira.

Recorde-se que os profissionais de segurança alertaram para a cobrança ilegal do fardamento que estão obrigados a usar, no valor de 150 euros, e que o salário base dos vigilantes ainda não foi actualizado, estando a ser pago a 912 euros quando, alegam, deveria rondar os 960 euros, bem como o subsídio de alimentação, que ao invés dos 7,05 euros pagos deveria ser de 7,42 euros, a juntar à falta de pagamento das horas extraordinárias.

O autarca confirmou ainda que o assunto foi exposto pela câmara à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), para que esta investigue o que se está a passar. Fernando Paulo Ferreira referiu ainda que reuniu com a empresa, mas não adiantou mais pormenores.

O MIRANTE já tinha questionado a Praxi Segurança sobre este assunto mas não recebeu qualquer resposta. O Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas já se tinha também mostrado muito preocupado com a situação.