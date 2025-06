Nova Geração quer acabar com uma Vila Franca de Xira "cinzenta e parada no tempo"

São cinco as áreas estratégicas definidas pela coligação Nova Geração (PSD/IL) que o seu candidato, David Pato Ferreira, quer implementar no concelho de Vila Franca de Xira caso ganhe a confiança do eleitorado nas próximas autárquicas: melhoria do investimento em limpeza e higiene urbana, mobilidade e acessibilidades, reforço da segurança e fiscalização com a criação de uma Polícia Municipal, melhorar os serviços de saúde e pugnar pelo regresso da Parceria Público Privada (PPP) no Hospital Vila Franca de Xira, acelerando também a desburocratização e a agilização administrativa.

Duas centenas de pessoas, entre dirigentes associativos, moradores e autarcas, estiveram no Jardim José Álvaro Vidal em Alverca a 21 de Junho a acompanhar a apresentação pública da candidatura de David Pato Ferreira. Entre os convidados na plateia estavam nomes como Rui Dionísio, director artístico da companhia Cegada, o vice-Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, António Matos Oliveira ou o presidente da direcção da Sociedade Euterpe Alhandrense, Jorge Zacarias, entre outras figuras.

David Pato Ferreira lamentou que Vila Franca de Xira seja hoje uma cidade cinzenta e parada no tempo. “Estamos estagnados, parados no mesmo sítio onde estávamos há 28 anos e em alguns casos retrocedemos. Hoje, na geração de riqueza, temos a segunda pior receita per capita da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Temos um poder de compra abaixo da AML e no combate à pobreza estamos nos 5 concelhos onde mais pessoas recebem o subsídio de desemprego”, lamentou.

Para o candidato, o concelho deixou de ter nos últimos anos acesso aos “básicos”, dando como exemplo o lixo acumulado nas ilhas ecológicas, as ervas por limpar nos passeios, escolas sem tipografias e bares abertos e a funcionar, falta de estacionamento e demorar o mesmo tempo a atravessar o concelho em hora de ponta que se demora a ir de Lisboa a Faro.

“Este imobilismo do Partido Socialista, que se serve de manter tudo como está para se perpetuar no poder, tem condenado este município à cauda do distrito. A mediocridade da gestão, a falta de visão e de estratégia, faz com que atravessar a CREL pareça ser mudar de País. Entrar na Autoestrada em Oeiras e sair aqui em Alverca parece uma viagem no tempo, de um País moderno, europeu, cosmopolita, para um Portugal do inicio da década de 80 do século passado”, criticou.

A apresentação reuniu ainda candidatos a outras autarquias que marcaram presença em apoio a David Pato Ferreira, entre os quais Margarida Lopes (Azambuja), Carlos Gouveia Martins (Portimão), Marco Almeida (Sintra) e Nuno Piteira Lopes (Cascais), para além dos candidatos da Nova Geração às freguesias do concelho: António Inácio, Renato Ribeiro, João de Carvalho, Gonçalo Portela, Renato Rosinha e Rita Monteiro. Também presente, o vice-presidente da Assembleia da República e deputado do partido Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, que foi anunciado como presidente da Comissão de Honra da candidatura da Nova Geração.

Neste mandato, como partido da oposição, a Nova Geração garante ter cumprido a maior parte do seu programa eleitoral, com mais de 80 propostas apresentadas e várias incluídas nos orçamentos da gestão PS.