Renato Rosinha e Rita Monteiro Sanes candidatos às juntas de VFX e Castanheira do Ribatejo

Renato Rosinha vai ser candidato à Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e Rita Monteiro Sanes lidera a lista à União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras pela coligação Nova Geração, que junta PSD e Iniciativa Liberal.

Renato Rosinha, contabilista certificado e figura activa no panorama local, assume a candidatura à junta com a ambição de devolver à cidade a energia e vivência que, segundo afirma, “se perderam com o tempo”. Militante do PSD desde a juventude, Renato Rosinha salienta que é tempo de trabalhar “com proximidade, escutar os cidadãos e construir, juntos, uma freguesia mais participativa e dinâmica”, considerando que nos últimos anos a cidade ficou para trás face a outras localidades. Já na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, a aposta recaiu sobre Rita Monteiro Sanes, licenciada em Direito e profissional na área de recursos humanos. Aos 30 anos, Rita Sanes apresenta-se como uma líder próxima das pessoas e determinada em resolver os problemas concretos da população da terra onde cresceu e ainda vive. A sua experiência inclui apoio jurídico voluntário aos residentes da freguesia, o que reforça o seu compromisso com uma liderança orientada para a diferença. “O poder local é, para mim, a instituição política que mais impacto pode ter directamente na vida das pessoas”, afirma a candidata, criticando a actuação do actual executivo, especialmente no que toca à gestão do potencial da Plataforma Logística da Castanheira.

Estes dois nomes juntam-se a outros candidatos já anunciados pela coligação: os actores João de Carvalho (Alverca e Sobralinho), Gonçalo Portela (Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz) e António José Inácio (Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa).