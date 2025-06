Sistema de bicicletas urbanas no Entroncamento continua com problemas por resolver

Na última sessão camarária do Entroncamento os vereadores da oposição voltaram a apontar falhas na manutenção do sistema de bicicletas urbanas da cidade, criticando também a falta de responsabilidade dos utilizadores. O projecto das Bicicletas Urbanas do Entroncamento (BUE) voltou a ser alvo de críticas, com o vereador Rui Gonçalves (PSD) a criticar que o sistema nasceu com falhas que continuam por resolver. A presidente da câmara, Ilda Joaquim, reconheceu os problemas, mas sublinha que as dificuldades de manutenção dos equipamentos são transversais a muitos municípios.

O vereador afirmou que as bicicletas e os postos de carregamento têm sido facilmente vandalizados e já obrigaram os serviços municipais a intervir várias vezes para manter o sistema a funcionar. O autarca levantou também dúvidas sobre a eficácia da monitorização do sistema e questionou quantas bicicletas já foram vandalizadas, se os utilizadores que fazem estragos têm sido responsabilizados e se os serviços conseguem actualmente localizar eficazmente todos os velocípedes. O vereador afirma que a manutenção das bicicletas tem tido uma falta de controlo pelo município, referindo casos de bicicletas que permanecem há mais de uma semana no mesmo local sem terem sido recolhidas pelos serviços municipais, apesar do sistema de GPS que têm. “Muito se tem falado acerca destes problemas das BUE e conforme diz o ditado, aquilo que nasce torto, tarda ou nunca se endireita. E parece ser o caso deste assunto das bicicletas urbanas”, lamenta. Também o vereador Luís Forinho voltou a criticar o projecto, lembrando que a primeira versão durou apenas 15 dias. “Estamos a repetir os erros do passado. Há várias bicicletas paradas nas instalações da câmara à espera de reparação. Quando algo é gratuito, não se respeita”, disse.

A presidente da câmara, Ilda Joaquim, reconheceu que o projecto tem tido problemas desde o início, mas sublinhou que muitos já foram corrigidos e que os serviços continuam a tentar resolver todas as dificuldades. Ilda Joaquim acrescentou ainda que estes tipos de dificuldades são transversais a outros municípios.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou na altura, no dia 11 de Dezembro de 2023, menos de dois meses depois do arranque do projecto, a Câmara do Entroncamento suspendeu temporariamente o uso das bicicletas urbanas por má utilização e práticas de vandalismo. Este ano, em Fevereiro, foi reactivado o sistema e também implementado o sistema de bicicletas meioB, que são bicicletas eléctricas partilhadas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.