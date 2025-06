Responsabilidade social traz notoriedade às empresas e facilita na fixação de trabalhadores

A responsabilidade social deixou de ser um tema secundário para se tornar num factor essencial para a competitividade empresarial. E no concelho de Azambuja, onde operam mais de quatro centenas de empresas, muitas delas na área da logística, há bons exemplos a esse nível. É o caso da Jerónimo Martins, da Avipronto, da Havi e da Tradifana que a propósito dos 20 anos da Rede Social divulgaram as boas práticas adoptadas no seminário “Compromisso em Rede” que decorreu na quarta-feira, 18 de Junho, em Azambuja.

O administrador da Avipronto, Carlos Cabral, considera que “a responsabilidade social traz notoriedade” às empresas que a praticam, acrescentado-lhes valor. “Se temos custos? Talvez não porque vamos tirar mais-valias. Porque os clientes, hoje, são mais exigentes e obrigam-nos às boas práticas”, disse, sublinhando que uma empresa que não integre práticas ambientais e sociais nas suas operações estará, “a médio-longo prazo, fora do mercado”. É por isso que a empresa de produção, industrialização, distribuição e comercialização de carnes de aves com um volume de negócios na ordem dos 130 milhões de euros, está alinhada com as normas da União Europeia no que toca aos “direitos humanos, igualdade, saúde e bem-estar dos trabalhadores”, que são mais de 300. Além das medidas adoptadas para o uso eficiente da energia, substituição de viaturas convencionais por eléctricas e a utilização de biomassa para a produção de calor e água quente, a Avipronto promove para os seus trabalhadores prémios de desempenho, formação anual e oportunidade de progressão na carreira. Na comunidade, a empresa tem patrocinado iniciativas como o Azambuja CultFest, o concurso de Rainha das Vindimas, bolsas de estudo para alunos da Escola Secundária de Azambuja, o aniversário do Centro Cultural Azambujense e apoiado as associações de bombeiros.

O grupo empresarial Jerónimo Martins, que detém a conhecida marca Pingo Doce, também deu a conhecer, pela voz do director do centro logístico de Azambuja, Júlio Timula, as suas boas práticas. Destacam-se a creche gratuita para uma centena de bebés e crianças que sejam filhos de colaboradores, os campos de férias, os vales de Natal e aniversário, bolsas de estudo, prémios de desempenho que podem chegar aos 300 euros e prémios para os colaboradores que trabalham em horário nocturno. Outras das medidas mais valorizadas pelos trabalhadores, enunciou, são os transportes gratuitos disponibilizados pelo grupo, o horário de trabalho fixo- “importante para a estabilidade das famílias”- e a clínica existente desde 2021 no centro de distribuição de Azambuja. “A logística é uma actividade que com o passar do tempo não faz bem à saúde das pessoas”, destacou Júlio Timula, considerando, por isso, essencial a reabilitação física e acompanhamento médico constante, a que os colaboradores têm acesso na clínica, que além de fisioterapeuta, podologista e nutricionista tem, entre outras especialidades, Pediatria e Medicina Geral e Familiar (MGF). Sobre a responsabilidade social, Júlio Timula considerou que a “falta assumir como um dever” no mundo empresarial, algo que a Jerónimo Martins já faz com “muita naturalidade”. Além disso, vincou, é algo que traz “notoriedade” e que “permite criar ligação e proximidade com as pessoas”. Por sua vez, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, salientou que “o envolvimento social das empresas não é um gesto acessório mas um contributo valioso para a coesão territorial”.

Também a Havi, empresa de prestação de serviços de logística, disponibiliza aos seus trabalhadores um serviço de medicina curativa com médico de MGF e medicina tradicional chinesa, e oferece seguro de saúde a todos. A empresa, explicou a responsável dos Recursos Humanos, Rita Oliveira, também promove, entre outras iniciativas, um jantar de Natal, oferece um kit grávida e realiza um sorteio de colaborador do ano. “É algo que reforça muito os laços internos e a identificação dos trabalhadores com a empresa”, sublinhou. Na comunidade a sua responsabilidade social manifesta-se através de diversas acções, nomeadamente, a entrega de bicicletas à Casa do Pombal- A Mãe, instituição de Aveiras de Cima que acolhe temporariamente crianças em risco.