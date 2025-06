Rúben Coutinho é o candidato do PSD à presidência da Junta de Fajarda

Rúben Coutinho, de 37 anos, é o nome escolhido pelo PSD de Coruche para encabeçar a candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Fajarda nas próximas eleições autárquicas. O candidato destaca-se pela ligação à terra natal, percurso profissional sólido e envolvimento no movimento associativo.

Licenciado em Gestão pela Universidade de Évora, com pós-graduação em Empreendedorismo e Inovação, o candidato integra actualmente a equipa de gestão de um dos maiores grupos privados de mobilidade em Portugal. A sua experiência profissional centra-se na área financeira, controlo de gestão e planeamento estratégico, com actuação tanto a nível nacional como internacional.

No plano local, Rúben Coutinho esteve desde jovem ligado ao movimento associativo da freguesia. Foi membro fundador da escola de folclore do Rancho Folclórico da Fajarda, da associação juvenil Sobrena, e colaborou em diversas actividades promovidas pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva Fajardense e pela Associação de Caçadores da Fajarda.