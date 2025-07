Demite-se vereador da juventude da Câmara de Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

O vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, João Pedro Baião (PS), apresentou a renúncia cargo. Ontem, segunda-feira, 30 de Junho, foi o último dia de funções do autarca, que entre outros pelouros tinha o da juventude e do desporto. No site oficial da autarquia a fotografia de João Pedro Baião já foi retirada.

O MIRANTE tentou contactar João Pedro Baião, mas este não atende o telemóvel nem responde às chamadas. .