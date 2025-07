Juventude Socialista de Torres Novas tem novos eleitos

André Vieira, de 28 anos e músico de profissão, foi eleito, no sábado, 28 de Junho, presidente da Juventude Socialista (JS) de Torres Novas, anunciou a estrutura em comunicado. Com um percurso reconhecido no meio artístico e educativo, o novo líder é professor de música e clarinetista com forte ligação ao universo orquestral e clássico.

Actualmente, é professor nas escolas de música das Filarmónicas de Lapas, Ribeirense e Torres Novas e desempenha funções como director pedagógico do Conservatório de Artes Canto Firme de Tomar. Paralelamente, tem sido figura activa no movimento associativo jovem, sendo um dos fundadores da TorresFarra, fanfarra de músicos profissionais torrejanos, que se tem afirmado com notoriedade a nível regional e nacional. A sua atuação na área da cultura e educação reforça o seu compromisso com as causas sociais, a formação dos mais jovens e o desenvolvimento comunitário.

“É com um enorme sentido de responsabilidade e compromisso que assumo este desafio. A JS de Torres Novas deve ser um espaço de participação real, onde as ideias dos jovens contam e onde se constrói, todos os dias, uma visão progressista para o futuro do concelho. Quero estar próximo, ouvir e agir, com coragem, consciência e com coração”, salienta o novo presidente.

Depois da tragédia que se abateu sobre a estrutura, com a perda repentina de João Perdigão, a JS dá, desta forma, início a um novo ciclo partidário com memória e respeito, mas também com a determinação de quem quer honrar o passado e construir novas pontes para o futuro, lê-se no comunicado.

Esta eleição ditou ainda que o riachense Carlos Barroso será o presidente da Mesa da Comissão Política Concelhia. A par deste e de André Vieira, destaque para a eleição de Cláudia Orvalho, Beatriz Tomaz, Tomás Neto, Inês Vieira, Ana Lúcia Martins, José Girão, Sofia Acabado, Matilde Maltez, Antero Jesus, Margarida Mineiro, Anaís António, Romão da Silva e Maria Carolina Nery para a comissão política da JS Torres Novas.