Chega apresentou Pedro Correia como candidato à Câmara de Santarém

No passado sábado, 30 de Julho, Santarém foi palco da apresentação oficial da candidatura de Pedro Correia à câmara municipal, numa sessão que reuniu dezenas de escalabitanos. Com a presença de Carlos Magno, secretário-geral adjunto do partido, e de José Dotti, presidente da Distrital de Santarém do Chega, o evento “evidenciou o compromisso de uma equipa que quer fazer diferente e melhor”, segundo se pode ler em comunicado.

Foram apresentadas uma dezena de medidas essenciais, delineadas pelo candidato, por Manuela Estevão, actual vereadora do partido no executivo municipal, e por Manuel Inez, ambos na lista à câmara, com foco em desenvolvimento local, transparência, apoio às famílias, dinamização económica e valorização da identidade cultural. Foi também apresentado Victor Borges da Costa como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Santarém.