Isac Coelho é o nome do PS para os Foros de Salvaterra

O Partido Socialista escolheu Isac Coelho como candidato à presidência da Junta de Freguesia dos Foros de Salvaterra nas próximas eleições autárquicas. A candidatura será apresentada oficialmente no dia 10 de Julho, no pátio do antigo Hospital da Misericórdia, em Salvaterra de Magos.

“A confiança que o Francisco Madelino e o Partido Socialista depositaram em mim é uma enorme honra e responsabilidade”, afirma Isac Coelho, prometendo uma dedicação total à freguesia. “Os Foros de Salvaterra são uma terra com um enorme futuro, ao qual eu e a minha equipa nos vamos dedicar sem folgas nem distracções. Os foreiros merecem”.

Nascido em 1973, casado e pai de duas filhas, Isac Coelho é empresário e tem um percurso marcado pelo envolvimento em diversas associações locais. Nos últimos anos, destacou-se na Associação Humanitária dos Foros de Salvaterra, com trabalho focado no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A candidatura pretende afirmar-se com um projecto independente e voltado para o futuro, apostando no desenvolvimento da freguesia, na valorização do território e no reforço das respostas sociais. Isac Coelho destaca ainda o potencial do acesso à auto-estrada e das áreas agrícolas para atrair investimento e população.