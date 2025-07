António Paulo Reis é o candidato da CDU à Assembleia Municipal de Benavente

A CDU anunciou que António Paulo Reis será o seu candidato à presidência da Assembleia Municipal de Benavente nas próximas eleições autárquicas. Com 56 anos, Paulo Reis é coordenador técnico da Câmara Municipal de Benavente e, desde 2019, exerce funções a tempo inteiro como dirigente regional e nacional do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins.

Eleito na assembleia municipal desde 2017, o candidato tem uma trajectória marcada pelo envolvimento cívico e associativo. Já integrou diversas colectividades locais, como a Comissão de Festas da Sardinha Assada e a Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz, além de ter feito parte dos órgãos sociais do Grupo Desportivo de Benavente (GDB), do Clube União Artística Benaventense (CUAB), da Santa Casa da Misericórdia de Benavente e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente. Foi também atleta da Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB).

A CDU sublinha que esta candidatura representa os valores de “Trabalho, Honestidade e Competência”, assegurando que Paulo Reis “é o candidato mais bem preparado para dirigir os trabalhos” da Assembleia Municipal no próximo mandato.