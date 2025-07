Helena Neves quer cuidar do presente e preparar o futuro do concelho de Salvaterra de Magos

Com uma forte adesão popular e um ambiente de proximidade, confiança e entusiasmo, o movimento independente “Juntos Fazemos +” apresentou publicamente, no Parque Infantil de Salvaterra de Magos, a sua candidatura aos órgãos autárquicos do Concelho de Salvaterra de Magos. A candidata à presidência da câmara municipal, Helena Neves, actual vice-presidente do município eleita pelo PS, sublinhou a importância de dar um passo decisivo rumo ao futuro: “acreditamos profundamente que o concelho tem tudo para ser reconhecido como uma terra de presente e de futuro. Temos talento, raízes, visão e vontade de crescer. Queremos afirmar Salvaterra como uma marca forte: com presença, ambição e rumo colectivo. Uma marca que una tudo o que somos: o potencial das nossas empresas, a força da agricultura, o orgulho nas tradições, a autenticidade do comércio, a energia dos jovens, o cuidado das famílias e a sabedoria dos mais velhos. Uma marca que nos posicione no país como exemplo de confiança, qualidade de vida e desenvolvimento”, disse.

A autarca destacou cinco grandes prioridades, “pensadas a partir das necessidades reais”, nomeadamente “criar desenvolvimento com futuro”, “cuidar dos nossos”, “viver com qualidade todos os dias”, “encurtar distâncias e criar oportunidades”, e “orgulho em pertencer aqui”. “Orgulharmo-nos da nossa terra é mais do que uma emoção. É reconhecer o que somos, valorizar as nossas raízes e dar espaço àquilo que nos torna únicos: o nosso património, o nosso talento, a nossa cultura e a nossa vontade de participar”, vincou.

Durante o evento foram apresentados os candidatos às juntas de freguesia: Edgar Santos – Foros de Salvaterra; Rui Monteiro – Glória do Ribatejo; Fernando Marujo – Granho; Ana Brígida Filipe – Marinhais; João Pedro Ferreira – Muge; Gonçalo Esteves – Salvaterra de Magos. Foi também dada a conhecer a equipa candidata à câmara municipal, liderada por Helena Neves, e composta por Manuel Bolieiro, Noel Caneira, Ana Martins, Ana Marcelino, Tiago Nunes, Natividade Adriano e Soraia Marujo.