Presidente do Sardoal diz que limpeza de estradões florestais em Alcaravela vai ser realizada

Na última Assembleia Municipal do Sardoal, o deputado Adérito Garcia questionou o executivo sobre a limpeza dos estradões florestais de Alcaravela, que segundo refere ainda não foi feita. Sendo a zona um dos maiores focos de incêndio no concelho, o presidente da câmara, Miguel Borges, assegurou que a intervenção acontecerá em breve e atempadamente.

O deputado do PSD lembrou que os maiores focos de incêndio no concelho vieram precisamente da zona norte de Alcaravela e defendeu que a limpeza dos estradões é fundamental como medida preventiva. Miguel Borges garantiu que a intervenção nesses caminhos florestais vai avançar rapidamente e explicou que o processo de contratação já está concluído e adjudicado. O autarca explicou ainda que os trabalhos não podiam ser feitos antes porque “o terreno não estava em condições”, mas que agora é a altura apropriada para avançar.

Adérito Garcia questionou ainda qual é actualmente o nível de incumprimento das limpezas de terrenos junto às aldeias, numa altura em que o concelho entra na época crítica de incêndios. Miguel Borges admitiu não ter ainda os números actualizados da GNR, mas explicou que, numa primeira fase de inspeção, os proprietários que não tinham feito as limpezas foram notificados para cumprir as normas, acrescentando que irá divulgar os dados oficiais assim que estejam disponíveis.