PS apresenta Jorge Brazinha como cabeça-de-lista em Marinhais

Jorge Brazinha, de 49 anos, é o candidato do Partido Socialista à presidência da Junta de Freguesia de Marinhais nas próximas eleições autárquicas. Natural de França, reside em Marinhais desde 1985 e exerce actualmente funções como técnico de desenvolvimento da rede de postos de abastecimento de uma gasolineira em Portugal.

Com um percurso ligado ao associativismo, foi atleta do Grupo Desportivo de Marinhais e colaborador em diversas colectividades da vila, como a Juvemar, a AMAR e a Comissão de Festas de Marinhais 2025.

“O nosso projecto assenta na determinação, perseverança e integridade, aliado a uma estratégia com base no conhecimento e experiência”, afirma Jorge Brazinha, acrescentando que pretende “trabalhar para as pessoas” e acredita que “há muito por fazer para acompanhar a evolução dos tempos”.

A candidatura nasceu de um convite de Francisco Madelino e do Partido Socialista e, segundo o candidato, resulta do seu “amor à terra e às suas gentes”, com a vontade de servir com “dedicação, proximidade e soluções reais para os problemas concretos da população”.

Jorge Brazinha apresenta-se com uma equipa que diz estar preparada para emprestar “experiência e conhecimento ao projecto e à Freguesia”, com o objectivo de tornar Marinhais “uma vila mais dinâmica, atractiva e limpa, pensada para os jovens e menos jovens, com mais vida, oportunidades de investimento e emprego”.