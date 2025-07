Vítor Arroz é o rosto do PSD à Junta de Freguesia do Granho

O PSD anunciou Vítor Manuel Santos Arroz como candidato à Junta de Freguesia do Granho nas eleições autárquicas de 2025.

Com 58 anos, Vítor Arroz é natural do Granho, onde sempre manteve fortes ligações apesar de ter vivido alguns anos no Luxemburgo. Empresário na área da construção civil, tem um percurso marcado pela intervenção cívica e pela ligação ao associativismo local.

“Partilho da opinião de que o Granho merece muito mais. Desde a união de freguesias, sentimos que a nossa terra ficou para trás”, afirma o candidato, acrescentando que a freguesia tem “cultura, história e um enorme potencial” que considera estarem por valorizar.

A sua candidatura assenta em três eixos principais: criação de oportunidades, melhoria de infra-estruturas e reforço do apoio às colectividades. Caso vença, promete iniciar o mandato com um conhecimento aprofundado do funcionamento da Junta, com vista a uma gestão rigorosa e próxima da população.

“Quero estar ao lado do povo. Ouvir, agir e transformar ideias em realidade. O Granho pode ser muito mais - e é por isso que me apresento a votos”, declara.

O PSD considera que esta candidatura representa mais um passo no compromisso do partido com “Um Futuro de Confiança!” no concelho de Salvaterra de Magos.