António Camilo candidato a novo mandato como presidente da Câmara da Golegã

O Movimento 2025 Por Todos deu a conhecer a sua equipa candidata à Câmara da Golegã, em que António Camilo se recandidata a presidente e Diogo Rosa, actual vice, é o número dois. Seguem-se Cláudia Valadares, Marco Feijão, Joana Ramirez Carvalho, Gonçalo Rodrigues e Catarina Maurício Calvário. Uma equipa renovada que alia a experiência autárquica de gestão do município no último mandato a novas capacidades pessoais e qualidades técnicas em diversas áreas profissionais.

O movimento descreve a equipa como motivada, conjugando experiência com juventude, composta por pessoas com provas dadas na sua vida profissional, provenientes de vários sectores de actividade, da agricultura à saúde, da educação ao associativismo, da arquitectura ao sector logístico e comercial, da gestão autárquica ao urbanismo. “Uma equipa motivada, com amor às freguesias da Azinhaga, Golegã e Pombalinho, conhecedora do seu território, das suas potencialidades e problemas, pronta a arregaçar as mangas e com capacidade para continuar a desenvolver o concelho, pensado sempre no bem comum das nossas populações”, lê-se em comunicado.