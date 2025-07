Pedro Pereira questiona rumo político do PS em Benavente

Antigo presidente da concelhia do PS em Benavente critica a incoerência nas posições públicas do partido e levanta dúvidas sobre a sua estratégia política no concelho, na sequência da polémica em torno da construção de uma mesquita.

Pedro Pereira, ex-presidente da concelhia e ex-vereador do PS em Benavente, questiona o posicionamento político efectivo do partido no concelho.

A crítica surge após a polémica com declarações contraditórias do actual candidato socialista, Pedro Gameiro, sobre a construção de uma mesquita, inicialmente rejeitada com veemência e, dias depois, relativizada, sobretudo após alguns ‘pesos pesados’ do partido a nível nacional terem pedido a José Luís Carneiro para retirar o apoio do Partido Socialista à candidatura autárquica.

Pedro Pereira aponta incoerência nas alianças e discursos do PS de Benavente, alertando para a falta de clareza estratégica e para o impacto que isso pode ter na confiança dos eleitores.



