Pompeu Lopes lidera lista do PSD na freguesia de Vale da Pedra

Pompeu Lopes, 53 anos, é o candidato do SPD à presidência da Junta de Freguesia de Vale da Pedra nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Segundo o partido, Pompeu Lopes colabora activamente em iniciativas nas áreas do associativismo, educação, desporto, acção social e na tradicional festa anual em honra de Nossa Senhora de Fátima.

O candidato é gerente da empresa JL-Eléctrica de João Lopes, Lda. Casado há 29 anos com Mónica Lopes, é pai de dois filhos, João e Marta, e avô do Santiago. Em 2005 fez parte da direcção do Centro Social, Cultural e Recreativo de Vale da Pedra e, em 2008, da direcção da Escola de Danças de Salão NewStarDance, que leccionou as primeiras aulas de dança em Vale da Pedra. Desde 1997 que colabora activamente com o Rancho Folclórico Regional de Vale da Pedra.

"O Vale da Pedra precisa de sair da estagnação. Temos assistido nos últimos anos a um marasmo preocupante, com falta de iniciativa, de cuidado com o espaço público e de respostas reais às necessidades da população. A minha candidatura é um compromisso com a mudança: quero liderar a freguesia com trabalho sério, visão estratégica e diálogo com todos”, afirma.

Pompeu Lopes propõe-se a reforçar o apoio às famílias, aos jovens e aos idosos; melhorar os espaços públicos e a limpeza urbana; dinamizar o comércio local e fomentar o emprego; valorizar o património, a cultura e as tradições da freguesia e a estreitar a comunicação entre a Junta de Freguesia de Vale da Pedra e a população. Pedro Reis, presidente do PSD Cartaxo, acredita que o candidato reúne a experiência, a integridade e a dedicação necessárias para liderar um novo ciclo de desenvolvimento em Vale da Pedra, com base na escuta activa, no diálogo e num verdadeiro compromisso com a comunidade.