Vice-presidente da Câmara de Alenquer avança como independente e perde pelouros

O vice-presidente da Câmara de Alenquer, Tiago Pedro, eleito pelo PS, vai candidatar-se como independente à presidência da autarquia nas eleições de Outubro, o que levou o presidente da câmara a retirar-lhe os pelouros e a vice-presidência. “Decidi avançar como independente, olhando as candidaturas ao meu redor, os incentivos de pessoas que recebi e o apelo ao trabalho em prol do crescimento rápido que Alenquer está a ter e para o qual precisa de um líder ambicioso, sonhador e que saiba para onde ir. Acho que reúno essas características”, disse o candidato à Lusa.

Tiago Pedro comunicou a sua decisão no início da semana a toda a equipa do município, colocando o assunto à consideração do presidente Pedro Folgado. Perante o anúncio da candidatura independente, o presidente da câmara, Pedro Folgado, decidiu retirar-lhe os pelouros, assim como a vice-presidência. “Fui eleito pelo PS e não fazia sentido mantê-lo como vereador do PS, havendo uma candidatura desalinhada do PS. Por isso, retirei-lhe os pelouros e a vice-presidência”, explicou à Lusa Pedro Folgado que, por ter atingido o limite de mandatos, não se recandidata ao cargo, assumindo o lugar de mandatário da candidatura socialista nas próximas autárquicas. “Entendo a decisão”, reagiu Tiago Pedro. O presidente da Comissão Política Concelhia e também cabeça-de-lista do PS, João Nicolau, remeteu decisões do partido para uma reunião já agendada.

Avançando “de forma democrática, livre e independente, por convicção pessoal e colectiva, Tiago Pedro sublinhou que a sua candidatura “não é contra o PS, mas a favor de Alenquer”. O movimento independente que vai liderar “nasce da vontade de servir Alenquer com verdadeira independência face aos aparelhos partidários, colocando as pessoas e o território acima de quaisquer interesses”. O candidato vai começar a recolher assinaturas para validar em tribunal a sua candidatura. O cabeça-de-lista independente promete uma “equipa experiente, enraizada na comunidade, motivada e profundamente conhecedora das reais necessidades do concelho”, assim como um programa eleitoral que dê “rumo estratégico para o futuro do concelho”, sem adiantar para já projectos.

Tiago Pedro tem 43 anos e é natural e residente no concelho. Assumiu funções políticas no município em 2015, primeiro como adjunto do presidente da câmara, Pedro Folgado, e em 2021 como vereador em permanência eleito pelo PS. Antes foi director-geral de uma empresa de transportes e logística. Além de Tiago Pedro, na corrida eleitoral à presidência da Câmara de Alenquer, no distrito de Lisboa, estão já João Nicolau (PS), Ernesto Ferreira (CDU) e Francisco Guerra (PSD/CDS-PP).