PS aposta em Gonçalo Henriques na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira

O Partido Socialista apresentou oficialmente Gonçalo Henriques como candidato do partido à presidência da União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, em Tomar, nas próximas eleições autárquicas. Gonçalo Henriques volta a encabeçar a candidatura socialista, depois de já o ter feito no passado.



“Jovem e capaz, símbolo da renovação dos quadros do partido, o candidato lidera a equipa e a candidatura que representam uma alternativa para a união de freguesias”, refere o PS em comunicado. Relativamente a desafios e objectivos, o partido destaca a valorização do espaço público, a qualidade de vida das populações, e a sustentabilidade.