PS de Alenquer acusa Tiago Pedro de falta de ética e honestidade

Na sequência do anúncio da candidatura independente do vereador Tiago Pedro à Câmara de Alenquer, a Comissão Política Concelhia do PS Alenquer já veio reagir acusando o autarca de ter falta de ética e honestidade política.

“A decisão unilateral do até agora vereador eleito pelo PS representa uma ruptura com os valores da ética, transparência, solidariedade, honestidade e compromisso que sempre orientaram o PS de Alenquer”, acusa a estrutura socialista.

O PS de Alenquer diz ter iniciado atempadamente o processo de escolha do candidato à câmara através de eleição directa e transparente, em que todos os militantes tiveram oportunidade de se candidatar e participar através de voto secreto. “O militante Tiago Pedro nunca manifestou disponibilidade para o lugar, tendo sido colocada a votação apenas dois nomes, Hélder Miguel e João Nicolau, que foi o escolhido de forma expressiva”, refere.

A comissão política do PS diz ter solicitado junto dos órgãos federativos do PS a abertura de um processo disciplinar com vista à cessação da militância e exclusão dos órgãos regionais de Tiago Pedro. “O PS Alenquer continuará a ser um espaço de serviço público, de esperança, de trabalho e de compromisso com o desenvolvimento do concelho e com a qualidade de vida dos munícipes”, conclui.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE