Festas da Cidade de Abrantes dividiram opiniões na assembleia municipal

As Festas da Cidade de Abrantes estiveram no centro do debate da última sessão da assembleia municipal, realizada a 20 de Junho, e marcaram um momento de confronto político entre bancadas no que diz respeito à gestão de recursos públicos, retorno económico e visão estratégica para o concelho. A maioria socialista defendeu o evento como uma aposta certeira na identidade local e no envolvimento da comunidade, sublinhando o deputado Paulo Santos que as festas foram um “marco histórico”, com impacto positivo na economia local, no turismo e na mobilização do movimento associativo. Alexandra Simão reforçou também o retorno económico, importante para as associações, exemplificando com uma tasquinha que facturou acima dos 45 mil euros e que o Quiosque da República, gerido por dois jovens abrantinos, gerou cerca de 25 mil euros em receitas.

João Morgado (PSD) criticou o custo do evento, apontando para um investimento superior a 600 mil euros. Para o deputado “não basta contabilizar frangos vendidos ou cervejas consumidas”, é preciso medir o verdadeiro retorno económico e social do evento com dados concretos, alertando ainda para a concentração de recursos num único evento, em detrimento de uma estratégia cultural mais equilibrada e sustentada. Sónia Pedro, do ALTERNATIVAcom, alinhou-se na crítica ao investimento “excessivo”, referindo que o município se aproxima mais de uma “comissão de festas” e que os mais de 500 mil euros podiam ser canalizados para outras áreas prioritárias.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos, respondeu às críticas afirmando que o impacto do certame foi “muito mais do que financeiro”, pois promoveu a união dos abrantinos e do tecido associativo. O autarca reiterou ainda que em breve será feita uma análise oficial das contas e lucro do certame, ressaltando que o investimento das festividades foi semelhante ao do ano passado, mas com um cartaz mais arrojado e maior papel do voluntariado e das associações.