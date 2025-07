José Trincão Marques apresentou equipa para continuar a fazer de Torres Novas uma referência

O PS apresentou no dia 5 de Julho a lista de candidatos à Câmara Municipal de Torres Novas, liderada por José Trincão Marques, actual presidente da assembleia municipal. A apresentação decorreu na biblioteca municipal e contou com a presença de militantes, simpatizantes e apoiantes do partido. Quem abriu as hostilidades foi Pedro Ferreira, actual presidente da câmara, que salientou a coragem de Trincão Marques em colocar o concelho à frente da vida profissional e familiar, elogiando também a sua visão estratégica e ambiciosa.

José Trincão Marques começou por explicar que aceitou o desafio pelos inúmeros incentivos recebidos de diferentes áreas políticas. “Quero colocar este concelho no lugar que merece ocupar, projectando Torres Novas como uma referência, com qualidade de vida para todos e capacidade para atrair investimento económico criador de riqueza e desenvolvimento sustentável”, disse. O candidato reafirmou a sua ligação profunda a Torres Novas, recordando a infância e juventude no concelho, os anos como atleta de natação e polo aquático, e o percurso profissional como advogado ao longo de mais de 35 anos. Destacou também a experiência autárquica de mais de 20 anos como membro da assembleia municipal e o envolvimento em várias associações locais.

O actual presidente da assembleia municipal apresentou também algumas linhas gerais do seu programa eleitoral, defendendo um desenvolvimento harmonioso e sustentável e a aposta na centralidade geográfica e nas boas acessibilidades do concelho para captar empresas e fixar jovens qualificados. Entre as prioridades, destacou a criação de piscinas municipais de Inverno e Verão com todas as condições de lazer e competição, a construção da nova variante entre a zona da Bica e os Negreus e a melhoria urgente da limpeza e manutenção dos espaços públicos. Prometeu ainda igualdade de investimento em todas as freguesias, reforço nos sectores da educação, saúde e novas tecnologias, e a criação de emprego qualificado para atrair e fixar mais população.