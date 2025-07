Polémica na obra da futura Loja do Cidadão do Cartaxo

O sub-empreiteiro que estava a trabalhar na construção da futura Loja do Cidadão do Cartaxo cessou funções após desentendimento com o empreiteiro a quem foi adjudicada a obra pela Câmara do Cartaxo. A situação não afectou o andamento dos trabalhos, garante o município.

Sub-empreiteiro e trabalhadores que estão a construir a estrutura da futura Loja do Cidadão do Cartaxo cessaram funções na obra no dia 2 de Julho, segundo apurou O MIRANTE, mas, segundo garantiu o presidente do município, João Heitor (PSD), a empreitada não chegou a parar.

Em causa estão desentendimentos entre empreiteiro e sub-empreiteiro por alegada dívida, consequente falta de pagamento aos trabalhadores e queixas de falta de condições de segurança e de trabalho. O fiscal permanente e o técnico responsável pela segurança da obra, de uma empresa paga pelo município para realizar a fiscalização, asseguram que está tudo em conformidade e o presidente da câmara garante que a autarquia está a pagar atempadamente à empresa a quem foi adjudicada a empreitada. Vindos de Lisboa e margem sul, os trabalhadores afectos ao sub-empreiteiro, a maioria imigrantes na casa dos 30 anos, afirmaram a O MIRANTE estarem sem receber, alguns há dois meses, tendo já rendas em atraso e recorrido ao apoio de vizinhos para a alimentação.

O projecto está orçamentado em 1,7 milhões de euros, dos quais 1,1 milhões financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O equipamento está a ser construído de raiz na Rua do Jardim e vai centralizar no mesmo espaço a Autoridade Tributária e Aduaneira, o Instituto dos Registos e Notariado, o Instituto da Segurança Social e o Espaço do Cidadão. O projecto vai tornar o jardim mais aprazível e criar uma ligação pedonal entre a Rua do Jardim e a Avenida João de Deus, facilitando o acesso a esta avenida.

Nas palavras do presidente da Câmara do Cartaxo, a obra representa não só uma melhoria qualitativa muito significativa na forma e na qualidade dos serviços, como também a revitalização de uma zona importante da cidade.