Edgar Santos é o candidato à Junta de Foros de Salvaterra pelo movimento Juntos Fazemos +

Edgar Santos, de 42 anos, natural de Foros de Salvaterra, é o escolhido pelo Movimento Independente Juntos Fazemos + para liderar a candidatura à Junta de Freguesia local nas próximas eleições autárquicas.

Ligado desde sempre à terra onde nasceu, Edgar Santos destaca-se pelo envolvimento activo na vida comunitária, associativa e cultural da freguesia. Tem 12 anos de experiência no executivo da União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, onde trabalhou ao lado de Manuel Bolieiro, e durante os últimos oito anos desempenhou funções como secretário do actual presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio.

A ligação às instituições locais é uma constante no percurso do candidato. Participa há décadas na organização das festas dos Foros, colaborou com o Grupo Desportivo Forense e com a Associação Pica & Puxa, fundou o Grupo Motard Slick & Piton – que actualmente preside – e é mergulhador voluntário nos Bombeiros de Salvaterra de Magos.