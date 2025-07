Hugo Cristóvão quer continuar como presidente da Câmara de Tomar e tem consigo o líder do partido

Auditório da Biblioteca Municipal encheu-se para a apresentação da lista do PS à Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão, que assumiu a presidência do município a meio do actual mandato, após a saída da então presidente, lidera a lista e procura continuar no cargo. Como novidade, está a presença de um ex-vereador do PSD no terceiro lugar.

O Partido Socialista apresentou o actual presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, como candidato ao cargo nas eleições autárquicas do próximo Outono, numa sessão realizada na manhã de domingo, 6 de Julho, no auditório da Biblioteca Municipal. Com uma sala completamente cheia, foram ainda apresentados o candidato a presidente da assembleia municipal, Hugo Costa, actual titular do cargo, e a mandatária da candidatura, Anabela Freitas, ex-presidente da Câmara de Tomar que saiu a meio do actual mandato. Uma das curiosidades prende-se com a presença de José Delgado, ex-vereador e ex-líder concelhio do PSD, em 3º lugar da lista.

O evento, que durou pouco mais de uma hora, contou ainda com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. O momento mais aguardado da manhã foi o da intervenção de Hugo Cristóvão. O candidato recordou o trabalho realizado pelo PS nos últimos anos em Tomar, dando diversos exemplos, como a requalificação do Flecheiro. “Posso dizer-vos que foi dos dias mais felizes da minha vida, o dia em que deitámos a última barraca do Flecheiro ao chão”, afirmou Hugo Cristóvão.

O actual presidente da Câmara de Tomar apresentou ainda diversos projectos, alguns já em desenvolvimento, outros prontos ou muito perto de serem lançados para empreitada. Os projectos apresentados foram, entre ouutros: a reinfraestruturação da Estrada Nacional 110; a nova ponte de Marianaia; a continuação da circular urbana da Avenida Maria de Lourdes Mello e Castro até Marmelais; a ponte pedonal que liga o Flecheiro à zona do Centro de Formação e Escola Básica Integrada de Santa Iria; a reinfraestruturação das ruas em falta da zona sul do centro histórico; a criação das áreas de actividade económica de Vale dos Ovos e Asseiceira; aposta na habitação; a ampliação da Unidade de Saúde da Nabância; concretizar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para a criação do Parque de Feiras em Marmelais; reabilitar o Estádio Municipal; reabilitar a Piscina Municipal Vasco Jacob; encontrar soluções para novos quartéis para a GNR e para os Bombeiros e Protecção Civil; encontrar financiamento para a reabilitação da Escola Secundária Santa Maria do Olival e criar no Palácio Alvim um ninho de empresas e uma residência de estudantes.

Ex-vereador do PSD em terceiro da lista

A sessão terminou com a apresentação da lista do PS para a Câmara de Tomar. Entre as novidades, está a saída do actual vereador Hélder Henriques e a “despromoção” da também actual vereadora Rita Freitas, que surge em 8º lugar, já nos suplentes. Por outro lado, José Delgado, ex-vereador e ex-líder do PSD Tomar, aparece em 3º lugar. A lista é, assim, composta por: Hugo Cristóvão, Filipa Fernandes, José Delgado, Anabela Estanqueiro, Manuel Roque, Ana Teresa André, Luís Cochado, Rita Freitas, Lourenço Costa, Daniela Campos, Gonçalo Ferreira, Carolina Silva, Carlos Mendes, Rosário Sousa e Célio Marques.