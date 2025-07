Vila Franca de Xira passa cheque de oito milhões para a educação no concelho

O município de Vila Franca de Xira vai transferir no próximo ano lectivo perto de 8,5 milhões de euros para os agentes educativos do concelho visando garantir o funcionamento das escolas e das associações que prestam serviço social em torno das mesmas. A proposta foi aprovada em reunião de câmara.

Este pacote educativo contempla apoios para um conjunto de matérias ligadas ao funcionamento das escolas nos diferentes agrupamentos de ensino do concelho, incluindo também as associações de pais e as instituições particulares de solidariedade social. Entre as matérias apoiadas estão, por exemplo, os transportes escolares, as refeições, a acção social escolar e apoio a projectos pedagógicos. Segundo Marina Tiago, vereadora com o pelouro da educação, a proposta inclui a celebração de protocolos em dez áreas de intervenção, 13 com agrupamentos de escolas e associações de pais e 15 com o movimento associativo solidário. No total, segundo a autarca, serão 67 as propostas que ilustram a “importância fundamental da educação” no concelho para a actual gestão socialista. “No primeiro ciclo, os benefícios da acção social escolar serão alargados aos escalões A e B, o que totaliza um aumento previsto de 100 mil euros”, referiu. A nova proposta contempla a entrega de bolsas a alunos do ensino artístico do Conservatório Regional Silva Marques, da Sociedade Euterpe Alhandrense. A proposta mereceu, no entanto, reparos da coligação Nova Geração (PSD/IL), que não considerou que as verbas destinadas aos transportes e refeições escolares regulares sejam verdadeiras rubricas de investimento. “Na realidade esse investimento tem diminuído desde 2023”, lamentou.