AD anuncia candidatos às freguesias de Martinchel e Mouriscas

A Aliança Democrática (AD) anunciou mais dois nomes que vão liderar as respectivas listas às assembleias de freguesia nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Carlos Miguel Nunes será o candidato em Martinchel e Maria João Corga Pinto lidera a lista em Mouriscas.

Em comunicado, a coligação PSD/CDS destaca que Carlos Miguel Nunes e Maria João Corga Pinto são “exemplos de dedicação e empenho para com as suas comunidades” e acredita que as suas lideranças irão trazer uma nova dinâmica a Martinchel e Mouriscas, garantindo que "as vozes destas freguesias sejam ouvidas”.

Sob o lema "Uma Nova Energia” a AD reafirma ainda o compromisso de chegar a todo o território, com uma estratégia que consideram “sólida e abrangente” e que pretende responder às necessidades locais.