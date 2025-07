CDU volta a apostar em Margarida Vieira para Junta de Salvaterra de Magos

A CDU apresentou Margarida Ricardo Vieira como cabeça-de-lista à União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra nas eleições autárquicas de 2025. Com 36 anos, natural de Salvaterra de Magos, é professora de Educação Física e Desporto, licenciada pela Universidade de Évora, e tem uma participação activa na vida política e associativa do concelho.

Militante do PCP, integra a Comissão Concelhia de Salvaterra de Magos e a Direcção da Organização Regional de Santarém. É actualmente membro da Assembleia de Freguesia de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, tendo liderado a lista da CDU nas últimas eleições autárquicas. Foi candidata a deputada pelo Círculo Eleitoral de Santarém nas legislativas de 2022 e 2024. No associativismo, é fundadora e dirigente da Associação Juvenil Dream Dancing, membro da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do concelho, onde representa as associações culturais, desportivas e recreativas, e colaborou durante vários anos com a Associação de Festas do Foral dos Toiros e do Fandango.

Margarida Ricardo Vieira defende uma política de proximidade, empenhada na valorização dos serviços públicos, na cultura, no desporto e na juventude, áreas às quais tem dedicado grande parte da sua vida cívica.