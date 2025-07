Fátima Bento e Alexandre Neves são os nomes escolhidos pelo PSD de Coruche para acompanharem a candidatura de Francisco Gaspar às eleições autárquicas do próximo ano, assumindo os papéis de mandatária financeira e mandatário de lista, respectivamente.

PSD de Coruche anuncia mandatários para as autárquicas de 2025

Fátima Bento é licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISEG e tem um longo percurso ligado à área educativa e ao sector empresarial. Já Alexandre Neves é economista, empresário nas áreas da contabilidade e gestão de projectos, e antigo vereador na Câmara de Coruche.

Ambos assumem o compromisso de contribuir para o projecto autárquico social-democrata, com a convicção de que é tempo de mudança no concelho. A concelhia do PSD destaca a experiência, o envolvimento cívico e o amor a Coruche como traços comuns dos dois mandatários.