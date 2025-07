Cláudia Luís é a nova vice-presidente da Câmara de Alenquer

O município de Alenquer tem uma nova vice-presidente e será Cláudia Teresa Porém Luís, de 49 anos, que assumiu oficialmente as funções na sequência do despacho assinado pelo presidente da autarquia, Pedro Folgado. A nomeação surge após a saída de Tiago Pedro, que ocupava anteriormente o cargo.

Com um percurso ligado ao executivo municipal desde 2013, Cláudia Luís conta com uma longa experiência autárquica. É mestre em Ciências da Educação, na área das Necessidades Educativas Especiais e é actualmente responsável pelos pelouros da Educação, Juventude, Cultura, Gestão e Promoção Turística do Território, Associativismo e Desporto. Desde 2023, enquanto vereadora, coordena também a Universidade da Terceira Idade e a rentabilização do Património Cultural.

Antes de integrar o executivo camarário, Cláudia Luís foi directora pedagógica do Centro Infantil e Juvenil da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, após sete anos como educadora de infância na mesma instituição. Determinada a prosseguir o trabalho desenvolvido, a nova vice-presidente sublinha em comunicado que o objectivo passa por continuar a ajudar a melhorar o concelho de Alenquer e a servir os munícipes.