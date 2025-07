Aveiras Sport Clube vende único património à Câmara de Azambuja para pagar obras

O Aveiras de Cima Sport Clube pretende vender à Câmara de Azambuja o terreno onde tem o campo de futebol e infraestruturas de apoio para pagar a uma empresa construtora. Os sócios já autorizaram a venda do imóvel - que foi herdado e que é o único património do clube - ao município, em assembleia-geral extraordinária, mas querem assegurar, através de protocolo, que as infraestruturas são posteriormente cedidas ao clube, que tem cerca de 250 atletas.

Segundo explica a O MIRANTE o vice-presidente da direcção, Carlos Ferraz, o clube avançou com obras de beneficiação dos balneários, bar e outras infraestruturas de apoio, orçamentadas em cerca de 300 mil euros e que tinham o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Associação de Futebol de Lisboa. Mas o orçamento, afirma, cresceu para os 950 mil euros após a pandemia devido ao aumento do custo dos materiais e mão-de-obra, e também de trabalhos que foram sendo acrescentados.

O clube apenas conseguiu pagar à empresa de construção 250 mil euros e a obra encontra-se suspensa. Uma situação difícil para o clube que, sublinha o vice-presidente, apenas quis “dar condições dignas” aos atletas, uma vez que as instalações existentes estavam degradadas e não dignificavam a actividade do clube, que aposta no futebol de formação. “Vamos vender o único património que temos. Não é uma decisão fácil. O que vamos fazer com a câmara é uma parceria para dar condições aos miúdos. É verdade que a câmara não precisa daquilo para nada, é por responsabilidade social”, diz Carlos Ferraz, considerando que “faz mais sentido as câmaras municipais ajudarem a gerir as instituições do que injectarem dinheiro nelas”.

O presidente da direcção, Pedro Rodrigues, confessa que se houvesse outra alternativa o clube não avançaria com a venda do único património de que dispõe e que está avaliado, por peritos, num valor entre os 450 mil e os 500 mil euros. O dirigente refere ainda que após explicarem a situação financeira difícil em que se encontram foi a própria autarquia a sugerir a compra do terreno.

“Estamos cá para ajudar as instituições”

Questionado por O MIRANTE, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), admite que a compra do imóvel está a ser estudada pela autarquia porque, juridicamente, parece ser a única solução viável para livrar o clube da dívida pesada à empresa de construção. “Estamos cá para ajudar as instituições a singrar e estamos a falar do Aveiras de Cima Sport Clube, que tem tido uma aposta forte em termos de formação com mais de 200 atletas e que o que fizeram foi tentar melhorar as instalações”, diz.

Sobre o valor pelo qual será comprado o imóvel, o autarca socialista diz que ainda não está definido e que o município terá de fazer a sua própria avaliação. Adianta ainda que se a compra se concretizar a Câmara de Azambuja está disponível para protocolar com o clube a cedência das instalações por um período de 99 anos, ou outro que reúna consenso entre as partes.