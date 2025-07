Estado da Saúde no concelho de Ourém continua a ser um problema por resolver

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, partilhou alguns dados em relação ao estado da Saúde no concelho que considera alarmantes. O autarca falou na última assembleia municipal, começando por dizer que “o problema da escassez de profissionais de saúde continua a ser um problema para tantas famílias oureenses” e que, “apesar dos avanços graças à acção do município, continuamos a debater-nos com problemas significativos para os quais estamos obrigados a arranjar soluções, mesmo sabendo nós que é ao Poder Central que cabe a resolução efectiva deste flagelo”.

Luís Albuquerque avançou que há registo de quase 18 mil utentes sem médico de família atribuído no concelho. “Resulta daqui uma conclusão simples, mas preocupante: uma percentagem muito considerável da nossa população não tem acesso a cuidados primários de saúde de forma adequada e contínua. Essa realidade evidencia a necessidade de reforçar os nossos esforços nesta área. É neste sentido que temos trabalhado com empenho e afinco. Foi neste contexto que aderimos ao projecto ‘Bata Branca’, através do qual temos conseguido mitigar o problema”, disse, acrescentando que actualmente há 10 médicos destacados nos centros de saúde do concelho ao abrigo do projecto ‘Bata Branca’. “Recentemente recebemos uma boa notícia: no âmbito do concurso nacional foram colocados três médicos no nosso concelho, sendo que um deles já se encontrava a trabalhar por cá. Apesar deste aumento de profissionais de saúde no activo, é evidente que ainda precisamos de mais médicos e mais enfermeiros”, sublinhou.

O presidente da câmara identificou outra lacuna relativamente a um Serviço de Atendimento Permanente em Ourém. “Dada a dimensão do nosso concelho e o número de habitantes é uma necessidade premente e justa que este tipo de serviço possa voltar a estar disponível na sede do município. Um SAP bem estruturado proporcionaria uma resposta rápida e eficaz às urgências, reduzindo deslocações e garantindo que a nossa população tenha acesso a cuidados de saúde de forma contínua e eficaz, independentemente do horário ou do grau de emergência”, vincou.

Projecto para centro de saúde aprovado

Foi aprovado, na última reunião da câmara municipal, o Relatório Final da Ampliação e Requalificação do Centro de Saúde de Ourém. O projecto em causa inclui a ampliação da ala poente do edifício para acolher a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), bem como a remodelação total dos serviços internos, abrangendo o Piso 0 e o Piso 1. Estas mudanças contemplam a introdução de meios mecânicos que permitirão o acesso a pessoas com mobilidade condicionada, garantindo assim a inclusão e a igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Além da requalificação do interior do edifício, a proposta irá abranger a completa reestruturação dos espaços exteriores, que incluirá a melhoria dos acessos ao terreno da unidade de saúde e a organização das áreas de estacionamento. A intervenção irá também contemplar um novo acesso independente para o Atendimento Complementar, permitindo a paragem e saída de ambulâncias, como forma de aumentar a eficiência no atendimento médico. A empreitada foi adjudicada à empresa CANAS – Engenharia e Construção, S.A por cerca de 2,5 milhões de euros, 100% financiada pelo PRR e com um prazo de execução de 420 dias.