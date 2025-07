Sónia Sanfona recandidata-se com a bandeira do trabalho feito e uma maior experiência

Sónia Sanfona escolheu o médico pneumologista Jaime Pina, director do Departamento de Pneumologia do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, para marcar a viragem numa recandidatura à câmara com uma figura reconhecida e respeitável no concelho como mandatário. A socialista desmarca-se assim da família Rosa do Céu que lhe deu algumas dores de cabeça durante este primeiro mandato, com o patriarca Joaquim Rosa do Céu, mandatário em 2021, a querer dominar a compra de apartamentos para o legado cujos rendimentos vão para a Fundação José Relvas que dirige, com a filha deste e vice-presidente a entrar em conflito com a presidente e a abandonar os cargos e o filho a demitir-se de presidente da concelhia. Para o novo ciclo a recandidata revela-se com a mesma determinação, mas com mais experiência, conforme disse na apresentação da recandidatura no sábado 12 de Julho, no auditório da Casa dos Patudos.

Ter um médico como mandatário releva também o papel que tem dado e pretende reforçar na área da saúde no concelho, lembrando que Alpiarça é dos poucos municípios da região que tem o quadro de médicos do centro de saúde completo. E tem obra para apresentar nesta área com um novo centro de saúde prestes a ser inaugurado, representando um dos vários projectos que enunciou ao longo do seu discurso, com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que representam ao longo de quase quatro anos cerca de 10 milhões de euros de investimento. Sanfona vai a votos defrontando o seu antecessor, Mário Pereira, que saiu por limitação de mandatos e que volta a ser candidato pela CDU, com a bandeira de maior dinâmica no concelho com os vários projectos que estão a andar e outros que vão ser lançados. E os projectos foram o único motivo para criticar a gestão anterior dizendo que projectos foi coisa que não encontrou quando chegou à presidência da câmara.

Sónia Sanfona anunciou que a vila vai ter um serviço desconcentrado para os agricultores a funcionar no município para que estes possam tratar dos assuntos das suas actividades sem terem de se deslocar a Santarém ou a outras zonas. Comunicou que está a preparar um projecto para valorizar o Paul da Gouxa em termos de investigação e turismo. Falou também da sua intenção de construir 40 fogos de habitação para arrendamento acessível. O trabalho da presidente já tinha levado o líder nacional dos socialistas a dizer, antes, que ela tinha pegado numa câmara estagnada e colocou-a na modernidade. José Luís Carneiro salientou que “vai ser uma caminhada para consolidar a sua maioria política”.

A recandidata sublinhou que os socialistas na autarquia cumpriram e continuam a cumprir os seus compromissos com Alpiarça e garantiu que se recandidata porque acredita que se pode ir mais longe, “com a mesma energia e mais experiência”, num projecto “onde cabem todos”.