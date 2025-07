Madeira Lopes candidato da CDU à União de Freguesias da Romeira e Várzea

Com forte ligação ao meio associativo, o advogado João Luiz Madeira Lopes é actualmente presidente das Comemorações Populares do 25 de Abril e do Centro Cultural Regional de Santarém.

O advogado João Luiz Madeira Lopes, 81 anos, foi anunciado como o cabeça de lista da CDU à União de Freguesias da Romeira e Várzea, no concelho de Santarém. O candidato, que já foi vereador da Câmara de Santarém, ocupou vários cargos na Ordem dos Advogados integrando o Conselho Superior no triénio 2011/2013, foi também Membro do Conselho Superior do Ministério Público, eleito pela Assembleia da República, entre 2016 e 2019.

Com forte ligação ao meio associativo, Madeira Lopes é actualmente presidente das Comemorações Populares do 25 de Abril, do Centro Cultural Regional de Santarém e da assembleia geral da URAP, bem como director da “Seara Nova” revista centenária, desde Outubro de 2019. Foi homenageado em 2024 pelo Município de Santarém com a Medalha de Ouro da Cidade de Santarém.