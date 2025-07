Ortelinda Graça é mandatária da CDU em Coruche nas autárquicas

A CDU anunciou Ortelinda Graça como mandatária das suas candidaturas aos órgãos autárquicos no concelho de Coruche. Professora durante 35 anos, com formação em Educação de Adultos e Animação Comunitária, Ortelinda tem desempenhado funções autárquicas desde 1989, sendo presidente da Junta de Freguesia do Couço desde 2013.

Foi vereadora na Câmara de Coruche, integrou listas à Assembleia da República e tem uma forte ligação ao movimento sindical e associativo, destacando-se na URAP, no MDM e em instituições do Couço.

A CDU sublinha que Ortelinda Graça simboliza os valores de trabalho, honestidade e competência.