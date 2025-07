CCDR de Lisboa e Vale do Tejo entrega apoios a 78 entidades culturais não profissionais

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) entregou apoios à cultura a 78 entidades não profissionalizadas, no montante global de 375 mil euros. “A dotação relativamente ao ano passado foi aumentada exactamente para permitir dar apoio a mais instituições”, afirmou à Lusa a presidente da CCDRLVT, Teresa Almeida. O programa ‘LVT+Cultura’ apoiou 62 instituições, no montante de 300 mil euros, em 2024, enquanto este ano são apoiadas 78, tendo o montante global do financiamento aumentado para 365 mil euros. “É um resultado muito positivo, quer dizer que estes apoios são bem utilizados e permitem a concretização de muitos projectos, já que estas instituições por vezes não têm esses recursos e este incentivo vai permitir colmatar algumas das insuficiências”, justificou a responsável.

Para Teresa Almeida, “mais do que um financiamento, é uma aposta na autonomia, criatividade e sustentabilidade das entidades culturais”. A CCDRLVT recebeu este ano 175 candidaturas de entidades culturais para o programa LVT+Cultura. Das 78 entidades contempladas este ano, 48 recebem o apoio pela primeira vez. 33 são da Grande Lisboa, 15 da Região Oeste, 11 do Médio Tejo, 11 da Península de Setúbal e 8 da Lezíria do Tejo. Os concelhos com mais candidaturas contempladas são Lisboa (14), Torres Vedras (7), Santarém (5), Caldas da Rainha (5), Mafra (5), Sesimbra (5) e Tomar (4). Por tipologias, o programa apoia 33 projectos na vertente da criação/produção, 18 na dimensão da programação/difusão, 12 no campo da formação/capacitação, 10 na componente da edição e cinco na dimensão da comunicação/digitalização. Por áreas disciplinares, 36 são das áreas performativas, 22 do cruzamento disciplinar, sete das artes visuais, sete da área do livro e literatura e seis do património cultural imaterial.