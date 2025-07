Governo recusa acabar com portagens na A1 entre Alverca e Castanheira do Ribatejo

Quem quiser e precisar de continuar a deslocar-se na Auto-Estrada do Norte (A1) entre Alverca e Castanheira do Ribatejo vai ter de continuar a pagar portagem, porque o Governo diz não ter qualquer pretensão de acabar com a cobrança de portagens nesse troço que atravessa o concelho de Vila Franca de Xira. Uma má notícia para quem vive nos concelhos de VFX e de Alenquer. A informação foi avançada a O MIRANTE pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, na última semana, à margem de uma visita ao concelho de Vila Franca de Xira.

Neste momento, diz o governante, não há nada a fazer sobre a pretensão já antiga dos autarcas e moradores do concelho que estão presos a uma via sobrelotada - a Estrada Nacional 10 - e sem alternativas viáveis para quem precisa de viajar e trabalhar sem ser a pagar. E mesmo a pagar, recorde-se, o troço da A1 entre Alverca e Castanheira do Ribatejo está ele próprio quase sempre com elevado fluxo de trânsito, impedindo que se atinjam velocidades elevadas.

“A existência de portagens é essencial para o sistema rodoviário. A rodovia em Portugal tem assistido a um desinvestimento elevado nos últimos anos, com uma diferença de 800 milhões de euros no que devia ser o investimento na manutenção da rodovia nacional. Não podemos achar que temos de investir e ao mesmo tempo cortar as receitas que suportam esse investimento”, criticou Hugo Espírito Santo. O governante corta os sonhos da comunidade em poder circular gratuitamente na A1 no concelho de Vila Franca de Xira, dizendo que a população “tem de entender” que a existência de uma rede viária de qualidade “implica que quem a use tenha de pagar e é por isso que, na nossa visão, estas isenções não nos ajudam”.

A notícia foi recebida com incredulidade pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), que esteve na mesma cerimónia que o secretário de Estado e até lhe tinha pedido, no seu discurso, para fazer da isenção de portagens uma prioridade para o concelho mas também para o país, atendendo à localização estratégica da Plataforma Logística da Castanheira do Ribatejo.

“O governo está numa fase muito inicial de abertura de negociações com a Brisa no sentido de renegociar a concessão das auto-estradas e nós mantemos as nossas quatro exigências: a construção de mais nós de acesso à A1, nos Caniços (Póvoa de Santa Iria) e no Sobralinho, bem como a construção do nó complementar nº2 de VFX”, defendeu o autarca. Nesse pacote de exigências está também a transferência da praça de portagens actual, situada em Alverca, para Castanheira do Ribatejo. “Faz todo o sentido que essa porta de entrada na capital seja marcada pela transferência da zona de portagens tornando igual o tratamento a todos os moradores do concelho de VFX”, defende.

Perante as declarações do governante, o presidente do município promete continuar a lutar pela isenção das portagens, uma luta que já dura, pelo menos, desde 2013.