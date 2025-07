Samuel Fontes é o candidato da Chega à Câmara de Tomar

O bancário Samuel Fontes, de 56 anos, é o candidato do Chega à Câmara Municipal de Tomar nas autárquicas deste ano, sendo objetivo fazer “diferente” e “melhor” com uma “gestão rigorosa e transparente dos recursos públicos”. Com o lema ‘Coragem para mudar, Compromisso para servir’, Samuel Fontes disse que é militante do Chega por “acreditar nos valores da justiça, da ordem, da liberdade e da defesa intransigente dos interesses dos portugueses”, acrescentando que concorre a presidente de um concelho que “tem um enorme potencial, mas também muitos desafios por enfrentar”. O candidato apontou, nesses desafios, a “pouca atractividade para investimento, falta de habitação acessível, abandono do centro histórico, degradação dos serviços públicos”, e a uma “clara desconexão entre os eleitos e os cidadãos” tomarenses.

“Quero mudar isso com coragem, competência e proximidade. Proponho uma câmara mais eficiente, menos burocrática e mais próxima das pessoas, uma câmara que defenda os nossos comerciantes, que valorize os nossos jovens, que cuide dos nossos idosos e que recupere o orgulho de ser tomarense”, declarou à Lusa. Samuel Fontes, residente em Tomar, é licenciado em Gestão de Empresas (ISLA) e empregado bancário desde 1992, exercendo actualmente as funções de director de agência na cidade.